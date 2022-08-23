Юношеский Кубок Казахстана по теннису стартовал в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Национальном теннисном центре города Шымкента стартовал юношеский Кубок Казахстана.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

В престижном республиканском командном первенстве принимают участие сборные: Нур-Султан-1, Нур-Султан-2, Алматы-1, Алматы-2, Карагандинской, Актюбинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Шымкент-Туркестан, Западно-Казахстанской, Атырауской областей.

Команды поделены на четыре группы. Занявшие первые места в своих группах выйдут в полуфинал соревнования, а остальные команды сыграют за 5-12 места.





Фото: olympic.kz