Юношеский чемпионат РК по легкой атлетике стартовал в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Усть-Каменогорске стартовал чемпионат Республики Казахстан среди младших юношей U-16. В соревнованиях принимают участие 319 легкоатлетов со всех регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В утренней программе первого соревновательного дня состоялись предварительные соревнования на дистанциях 60 и 400 метров, а также финалы в прыжках с шестом и толкании ядра. Также в борьбу за награды вступили многоборцы.

В вечерней программе пройдут финальные забеги на 60 и 400 метров, прыжок в длину (финал), прыжок с шестом (финал), спортивная ходьба 3000 метров, 1500м (финал), прыжок в высоту (финал), смешанная эстафета 4х200 метров (финал).

Ранее сообщалось, что два рекорда Казахстана было установлено на чемпионате РК по легкой атлетике U18.



