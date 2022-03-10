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    Юношеский чемпионат РК по легкой атлетике стартовал в Усть-Каменогорске

    10 Марта 2022, 15:21

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Усть-Каменогорске стартовал чемпионат Республики Казахстан среди младших юношей U-16. В соревнованиях принимают участие 319 легкоатлетов со всех регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    В утренней программе первого соревновательного дня состоялись предварительные соревнования на дистанциях 60 и 400 метров, а также финалы в прыжках с шестом и толкании ядра. Также в борьбу за награды вступили многоборцы.

    В вечерней программе пройдут финальные забеги на 60 и 400 метров, прыжок в длину (финал), прыжок с шестом (финал), спортивная ходьба 3000 метров, 1500м (финал), прыжок в высоту (финал), смешанная эстафета 4х200 метров (финал).

    Ранее сообщалось, что два рекорда Казахстана было установлено на чемпионате РК по легкой атлетике U18.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Спорт Регионы Легкая атлетика
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