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    Юношеский чемпионат по футболу провели в Туркестанской области

    25 Марта 2022, 20:54

    ШАРДАРА. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском районе Туркестанской области прошел областной чемпионат по футболу среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Участники соревнований - талантливые молодые игроки в составе 17 команд региона.

    На открытии чемпионата заместитель акима района Бауыржан Шомпиев отметил, что будущее отечественного футбола в руках туркестанской молодежи.

    Участники первенства области - футболисты 2009-2010 годов рождения.

    Отличившиеся на чемпионате юноши будут зачислены в футбольную академию команды «Туран».

    Тренеры намерены отобрать будущих звезд футбола и профессионально отточить их мастерство.

    В Туркестанской области активно развивается футбол. Сегодня в премьер-лиге страны играют две команды из Туркестанской области: «Туран» и «Мактаарал».


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Спорт Футбол
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