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    Юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису стартовал в Алматы

    26 Апреля 2023, 19:36

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В алматинском Центре настольного тенниса ADD начались матчи юношеского чемпионата Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    В командном турнире теннисисты сыграли в подгруппах, откуда по две лучшие сборные вышли в финальную восьмёрку и продолжают борьбу за медали. Среди девушек: Астана, Алматы, Шымкент, Абайская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Туркестанская области.

    Среди юношей: Астана, Алматы, Шымкент, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Туркестанская области.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Спорт
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