Юношеская сборная Казахстана U-19 сыграла вничью с молодёжкой Кыргызстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юношеская сборная Казахстана U-19 в товарищеском матче в Алматы сыграла вничью со сборной Кыргызстана U-20 со счетом – 0:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Казахстан U-19 – Кыргызстан U-20 – 0:0

Матч проходил на стадионе «Жас-Кыран» в Алматы, где юношеская сборная Казахстана U-19 под руководством Вахида Масудова проводит учебно-тренировочные сборы.

Напомним, что ранее молодежная сборная Казахстана U-21 также провела товарищеский матч со сборной Кыргызстана U-20. В той игре подопечные Кайрата Нурдаулетова одержали уверенную победу со счетом – 2:0.