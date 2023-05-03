Юношеская сборная Казахстана по легкой атлетике заняла 3 место на чемпионате Азии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 27 по 30 апреля в столице Республики Узбекистан – Ташкенте - прошел V Чемпионат Азии по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 29 стран Азиатского региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики.

В состав сборной команды Казахстана вошли 58 спортсменов, это количество является рекордным в истории участия нашей юношеской команды, что безусловно внесло вклад в завоевании медалей нашими спортсменами.

В ходе соревнований спортсмены сборной Казахстана завоевали 3 золотых медали: Анастасия Колода – 400 метров с барьерами, Иван Сенинг – десятиборье, Ирина Конищева – семиборье. Медали серебренного достоинства в упорной борьбе получили 6 спортсменов: Екатерина Колода – 400 метров с барьерами, Кабирова Эльмира – прыжки с шестом, Софья Киденко – 400 метров, Малюгина Арина – прыжки в высоту, Болатбеккызы Аяна – 1500 метров, женская сборная эстафетная команда.

5 спортсменов сборной Казахстана завоевали бронзовые медали: Нурдаулет Маман – метание копья, Якименко Елизавета – тройной прыжок, Григорьева Богдана – 3000 метров, Балабин Максим – прыжки с шестом, Мухаметкали Реза – прыжки с шестом.

По результатам юношеская сборная Казахстана по легкой атлетике заняла на чемпионате Азии 3 место.



