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    Юношеская сборная Казахстана по хоккею одержала крупную победу над командой Франции

    19 Апреля 2023, 00:38

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Перед стартом юношеского чемпионата мира (1А) сборная Казахстана провела матч против будущего соперника и хозяев турнира — команды Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФХ.

    Казахстанцы завладели преимуществом с первых минут и забросили две шайбы подряд. Счет открыл Давлат Нуркенов, затем Егор Левковец удвоил преимущество.

    На старте второго периода Никита Ситников забил еще гол, а пять минут спустя оформил дубль в большинстве. Пятую шайбу в ворота соперника отправил Роман Большедворский.

    В третьем периоде забил Кирилл Канкин, но французам удалось распечатать ворота Владимира Никитина за 6 минут до конца игры. Но вскоре Егор Левковец стал автором седьмой шайбы сборной Казахстана в матче, однако под занавес встречи хозяевам площадки все же удалось сократить отставание еще на один гол — 2:7. Победа сборной Казахстана.

    Франция — Казахстан 2:7 (0:2, 0:3, 2:2)

    Шайбы:
    0:1 — 07:03 Нуркенов (Большедворский, Ким). В равенстве
    0:2 — 08:24 Левковец (Лукавенко). В равенстве
    0:3 — 23:07 Ситников (Мигунов, Канкин). В равенстве
    0:4 — 28:23 Ситников (Жусупбеков, Симонов). В большинстве
    0:5 — 31:52 Большедворский (Русланулы). В равенстве
    0:6 — 52:13 Канкин (Мигунов, Ситников). В равенстве
    1:6 — 53:51 Шапуи (Дюфор, Тубанс-Бенье). В равенстве
    1:7 — 58:26 Левковец (Гросс). В равенстве
    2:7 — 58:47 Шапуи (Серре, Тубанс-Бенье). В равенстве

    Вратари: Неккар — Никитин.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Хоккей
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