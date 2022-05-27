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    Юношеская сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеские матчи с Азербайджаном

    27 Мая 2022, 19:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 19 лет проведет два товарищеских матча против сверстников из Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

    Учебно-тренировочный сбор команды стартует 2 июня на СТБ «Талгар». После чего наши юноши отправятся в Габалу, где сыграют против команды хозяев – Азербайджана U-19. Матчи состоятся 7 и 10 июня.

    Старший тренер юношеской сборной Вахид Масудов огласил список приглашенных футболистов:

    Вратари: Никита Политик («Кайрат»), Дулат Талыспаев («Тараз»);

    Защитники: Аслан Ахмедов, Александр Мрынский, Сергей Иванов, Султан Аскаров, Амирали Оразбек, Алмаз Абдуалиев (все – «Кайрат»);

    Полузащитники: Рамазан Каримов, Мирас Кобеев, Мирас Оматай, Амир Темиргали, Алиби Мухит (все – «Кайрат-Жастар»), Али Турганов, Магжан Токтыбай (оба – «Оңтүстік»), Давид Есимбеков («Жетысу»), Мукагали Пангерей («Атырау»);

    Нападающие: Ян Труфанов, Сэйф Попов (оба – «Кайрат»), Саламат Жумабеков («Астана»);

    Тренерский штаб: Вахид Масудов – старший тренер, Иван Азовский – ассистент старшего тренера, Юрий Ишутин – тренер вратарей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Азербайджан Футбол
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