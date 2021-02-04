Юношеская сборная Казахстана по футболу обыграла белорусов

МИНСК. КАЗИНФОРМ – В Минске проходит Международного турнира «Кубок Развития» с участием казахстанских футболистов, передает МИА «Казинформ».

Как сообщила в Instagram Федерация футбола Казахстана, во второй игровой день соревнований юноши из РК встретились с хозяевами поля и одержали важную, убедительную и зрелищную победу.

Международный турнир «Кубок Развития»

Беларусь - Казахстан - 2:4 (0:4)

Голы: Скопнёв, 83; Мартынов, 89 - Труфанов, 9, 45+2; Оразбек, 22; Темиргали, 40

03.02.2021. Минск. «Футбольный манеж»