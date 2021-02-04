Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Юношеская сборная Казахстана по футболу  обыграла белорусов

    4 Февраля 2021, 14:46

    МИНСК. КАЗИНФОРМ – В Минске проходит Международного турнира «Кубок Развития» с участием казахстанских футболистов, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщила в Instagram Федерация футбола Казахстана, во второй игровой день соревнований юноши из РК встретились с хозяевами поля и одержали важную, убедительную и зрелищную победу.

    Международный турнир «Кубок Развития»

    Беларусь - Казахстан - 2:4 (0:4)

    Голы: Скопнёв, 83; Мартынов, 89 - Труфанов, 9, 45+2; Оразбек, 22; Темиргали, 40

    03.02.2021. Минск. «Футбольный манеж»

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Беларусь
    Новости по теме
    Новости по теме
    Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире в Берлине
    Свыше 7,5 тысяч детей бесплатно занимаются в костанайских спортшколах и клубах
    21 золотую медаль завоевали казахстанцы на ЧМ по рукопашному бою в Астане
    Галымжан Кырыкбай завоевал бронзовую медаль на турнире Grand Slam в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков