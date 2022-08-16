Юношеская команда РК завоевала 2 медали на ЧМ по артистическому плаванию в США

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда РК завершила выступления по артистическому плаванию на чемпионате мира в США, завоевав 2 медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В мировом первенстве приняли участие спортсмены из 20 стран, которые разыграли восемь комплектов медалей.

В составе казахстанской команды выступили: Ясмина Исламова, Саим Айганым, Алдияр Рамазанов. Они показали следующие результаты:

- юноши, соло (произвольная программа) - Алдияр Рамазанов, бронзовая медаль;

- микс-дуэт, произвольная программа (Алдияр Рамазанов, Ясмина Исламова), бронзовая медаль.





Фото: olympic.kz