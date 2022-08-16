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    Юношеская команда РК завоевала 2 медали на ЧМ по артистическому плаванию в США

    16 Августа 2022 18:54

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Юношеская команда РК завершила выступления по артистическому плаванию на чемпионате мира в США, завоевав 2 медали. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В мировом первенстве приняли участие спортсмены из 20 стран, которые разыграли восемь комплектов медалей.

    В составе казахстанской команды выступили: Ясмина Исламова, Саим Айганым, Алдияр Рамазанов. Они показали следующие результаты:

    - юноши, соло (произвольная программа) - Алдияр Рамазанов, бронзовая медаль;

    - микс-дуэт, произвольная программа (Алдияр Рамазанов, Ясмина Исламова), бронзовая медаль.


    Фото: olympic.kz
    #Спорт #США #Плавание
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