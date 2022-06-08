Юношеская футбольная сборная Казахстана в матче с Азербайджаном сыграла вничью

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юношеская сборная Казахстана до 19 лет провела первый товарищеский матч в ходе учебно-тренировочного сбора в Габале против сверстников из Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

Матч завершился со счетом 1:1. Голом в ворота хозяев отличился Ян Труфанов, открывший счет на 54-й минуте встречи. Ответ азербайджанцев в лице Джавада Керимова последовал под занавес встречи на 86-й минуте.

10 июня подопечные Вахида Масудова проведут второй контрольный матч против команды хозяев.