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    Юношеская футбольная сборная Казахстана в матче с Азербайджаном сыграла вничью

    8 Июня 2022, 22:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Юношеская сборная Казахстана до 19 лет провела первый товарищеский матч в ходе учебно-тренировочного сбора в Габале против сверстников из Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФФ.

    Матч завершился со счетом 1:1. Голом в ворота хозяев отличился Ян Труфанов, открывший счет на 54-й минуте встречи. Ответ азербайджанцев в лице Джавада Керимова последовал под занавес встречи на 86-й минуте.

    10 июня подопечные Вахида Масудова проведут второй контрольный матч против команды хозяев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Азербайджан Молодежь Футбол
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