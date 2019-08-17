Юноша и девушка покончили с собой в одном из сел Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Юноша и девушка совершили суицид в одном из сел Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На пульт 102 районного отдела полиции Махамбетского районапоступило сообщение о том, что в летней душевой кабине одного из домов селаБейбарыс в повешенном состоянии найдены тела парня 1999 года рождения и девушки2001 года рождения. По данному факту районным отделом полиции начато досудебноерасследование по статье «Доведение до самоубийства» Уголовного кодекса РК. Врамках уголовного дела назначены судебно-медицинские экспертизы», - сообщили.о. старшего помощника прокурора области Д. Аймагамбетов.

Он проинформировал, что ход расследования уголовного деланаходится на контроле у прокурора области.