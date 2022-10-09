Юному туркестанскому художнику требуется помощь

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Около 25 млн тенге необходимо на лечение молодого художника Абдрахмана Темирбека, проживающего в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Толебийском районе Туркестанской области проживает мальчик-художник по имени Абдрахман Темирбек. Прославившийся своим талантом в 15 лет, он продает свои картины и на этом зарабатывает небольшие деньги. Этим Абдрахман занимается из необходимости, так как на его лечение требуются значительные средства.

«Это случилось в 2009 году. Мы жили в Уральске. Мы работали и жили счастливой семейной жизнью. Однажды в нашем доме случился пожар, а внутри остались сын Абдрахман и супруга Айнур. Оба получили сильные ожоги. Первоначальные необходимые операции были проведены, но сохранить лицо Абдрахману не удалось. С тех пор куда мы только не обращались за лечением», - говорит отец мальчика Берик.





Абдрахман получил ожоги в возрасте двух с половиной лет. Обожжены руки, лицо, голова, у него даже не раскрылась ладонь, в течение десяти дней он находился в коме. Почти полностью обгорели лицо, волосы. А у жены Айнур слиплись плечи и руки, она тоже получила сильные ожоги.

«Сначала мы оказались в очень сложной ситуации. Потом постепенно начали налаживать свою жизнь. Жене и сыну сильно помог в Шымкенте врач из Турции . Он смог раскрыть руки и расправить плечи. А доктора для лечения лица Абдрахмана мы не нашли. В поисках его лечения мы побывали и в Корее. Но врача, который мог бы его вылечить, мы нашли только в Израиле», - делится Берик.

В настоящее время Абдрахман перенес уже две операции в Израиле. Через десять дней ему необходимо провести третью операцию. Для этого требуется 24 542 318 тенге. Семья собирает средства на его лечение и обращается за помощью к людям.

Дело в том, что отец семейства пока безработный. В связи со сложившимися обстоятельствами при возможности берется за любую подвернувшуюся работу в ауле. Мать Айнур сидит дома с детьми. Для многодетной семьи непросто собрать большие средства.

«К счастью, врачи израильской клиники заявили, что могут восстановить сыну лицо, но это, конечно, стоит больших денег. Мы продали дом, залезли в долги, но этого недостаточно. Так как операция состоит из 4 этапов, выплаты продолжаются в течение года. В прошлом году нас поддержало устькаменогорское учреждение «КазЦинк». А в этот раз мы собираем средства с помощью блогеров. Не хватает около 5 млн тенге. Это для третьего этапа лечения. В ходе лечения ряд процедур необходимо проводить своевременно, иначе предыдущие будут бесполезны», - добавил Берик.

Берик и Айнур воспитывают семь сыновей и одну дочь. Старшему сыну Исмаилу 22 года. Окончив колледж, не имея постоянной работы, он берется за временные заказы на стройке. Акерке - замужем, Абдрахман, Талха, Абдулазиз, Абдрахим, Осман – еще учатся в школе. Самому младшему сыну Мусе - 8 месяцев.

«Ради сына мы переехали из Уральска в Бирколик. Дело в том, что сын не хотел показываться на улице. В сельской школе меньше детей. Здесь он стал свободно гулять на улице, играть с детьми. Поэтому я не смог ему отказать. Супруга тоже получила сильные ожоги. К сожалению, у нас не было возможности ее вылечить. Все силы мы вкладываем в нашего ребенка», - добавил отец семейства.

Абдрахман - отличник в учебе. В свободное время любит заниматься творчеством и рисовать. У него хорошо получаются природные пейзажи.

Многим нравятся произведения талантливого юноши, люди покупают его работы, среди почитателей его таланта есть и иностранцы, которые заказывают картины через Instagram. Заработанные на этом деньги он отдает отцу, который копит на лечение. Мальчик верит в то, что мир спасут вера, надежда и любовь. Однако в его глазах заметна печаль.

«Близится время следующей поездки на лечение в Израиль. До 18 октября предполагаемая сумма должна быть собрана. Уважаемая общественность, люди! Мы ждем от вас помощи. Ваша поддержка для нас необходима», - подчеркнул Берик.

Казахстанцы, желающие оказать какую-либо помощь, могут обратиться по следующим номерам телефонов: +7 747 115 31 07; +7 771 213 07 07.



