Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Юниорский этап Кубка мира по фехтованию впервые пройдет в Алматы

    16 Октября 2022, 16:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Впервые в истории Алматы станет местом проведения юниорского этапа Кубка мира по фехтованию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Almaty Jastar Saber Cup пройдет с 5 по 6 ноября. Принимать соревнования будет SADU Arena.

    Ранее сообщалось, что в Астане проходит приуроченный ко Дню Республики турнир по фехтованию «Астана қылышы». В состязаниях принимают участие команды Алматинской, Карагандинской и Северо-Казахстанской областей, а также городов Алматы, Астана.


    Фото: olympic.kz
    Алматы Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Алматы примет Кубок мира по фехтованию среди юниоров
    Популярное
    1 Наркосбытчика и содержателя порностудии задержали в Алматы
    2 Еще один автомобильный мост откроют в Астане в 2023 году
    3 Как идет строительство ТЭЦ-3 в Астане
    4 Рабочая группа проверит законность выдачи ряда лицензий на геологоразведку в РК
    5 Где и когда смотреть бой Айдоса Ербосынулы за титул чемпиона мира
    Новости партнеров