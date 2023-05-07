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    Юниорская сборная Казахстана по теннису добилась исторического достижения

    7 Мая 2023, 01:51

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте определились обладательницы путевок на юниорский чемпионат мира Juniors Billie Jean King, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Сборная Казахстана в финальном поединке отборочного турнира в захватывающем сражении уступила Японии - второй сеянной команде квалификационного этапа. В стартовой игре Анастасия Крымкова вывела нашу команду вперед, победив Ямомото 6:3, 6:4. Затем Полина Слепцова сыграла с лидером соперниц, 68-й ракеткой мира юниорского рейтинга Тсуджиокой, равный по накалу борьбы матч, который завершился победой японки 7:5, 6:4. В решающей заключительной парной игре Ариана Гогулина и Анастасия Крымкова уступили оппоненткам – 4:6, 1:6.

    Напомним, сборная Казахстана начала свой путь в отборе в группе, где последовательно разгромила Вьетнам и Иран с одинаковым счётом 3:0 и уступила Японии 0:2. В четвертьфинале подопечные Ярославы Шведовой победили Китайский Тайбэй, а в полуфинале не оставили никаких шансов пятикратным чемпионкам юниорского «Кубка Билли Джин Кинг» сборной Австралии - 2:0.
    Таким образом, девушки сборной Казахстана до 16 лет впервые в истории пробились на чемпионат мира Juniors Billie Jean King, где осенью текущего года 16 сильнейших команд планеты разыграют заветный трофей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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