ЮНЕСКО запускает ресурсы по борьбе с фейками

АММАН. КАЗИНФОРМ – ЮНЕСКО запускает новые ресурсы для противодействия теориям заговора и прочим фейк-новостям с помощью критического мышления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Jordan Times.

В сотрудничестве с Европейской комиссией ЮНЕСКО запустила серию доступных ресурсов визуального обучения для повышения осведомленности о существовании различных теорий заговора, связанных с пандемией.

Предложенные организацией средства научат узнавать распространяемые теории заговора, понимать их цели, а также объяснят, как опровергать их фактами и эффективно реагировать на их распространителей, заявляет ЮНЕСКО.

COVID-19 спровоцировал параллельную собственную пандемию фейк-новостей, теорий заговора и других видов опасной дезинформации и слухов, которые содержат выдуманные причины происхождения вируса, способов его лечения и виновных в распространении коронавируса.

Теории заговора существовали всегда, однако нынешняя пандемия оказалась особенной «благодатной почвой» для их распространения. В заявлении говорится, что они могут расположить к разжиганию ненависти, расизма и дискриминации.

Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле также подчеркнула опасность дезинформации и слухов на тему пандемии и других проблем.

«Теории заговора наносят реальный вред людям, их здоровью, а также их физической безопасности. Они усиливают и узаконивают неправильные представления о пандемии и укрепляют стереотипы, которые могут подпитывать насилие и насильственные экстремистские идеологии», - отметила она в заявлении.

Инфографика, доступная на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках, будет широко распространена в социальных сетях через хэштег #ThinkBeforeSharing, страницы социальных сетей ЮНЕСКО MIL CLICKS и через веб-сайт Европейской комиссии по борьбе с дезинформацией.

«Граждане должны быть оснащены полезными инструментами, чтобы распознавать и опровергать дезинформацию. Для поддержки своих граждан, государственные учреждения должны работать вместе, используя цифровые платформы, возможности профессионалов в области СМИ и исследователей, как это делает Еврокомиссия и ЮНЕСКО», - отметила Вера Йоурова, вице-президент Европейской комиссии по ценностям и транспарентности.

Ресурсы для визуального обучения разработаны в рамках проекта ЮНЕСКО по медийной и информационной грамотности и опираются на экспертные рекомендации профессора Майкла Баттера, автора «Руководства по теориям заговора», а также Стефана Левандовски и Джона Кука, авторов «Справочника по теориям заговора».