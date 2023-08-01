ЮНЕСКО рекомендовала включить Венецию в список всемирного наследия

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ – ЮНЕСКО порекомендовала включить Венецию в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Согласно отчету ЮНЕСКО, итальянскому городу грозит «необратимый» ущерб от чрезмерного туризма, чрезмерной застройки и повышения уровня моря из-за изменения климата.

Представитель муниципалитета Венеции заявил, что они «внимательно изучат» предложение. И добавили, что оно будет обсуждаться с итальянским правительством.

Венеция известна как «La Serenissima», что переводится как «очень безмятежная». К сожалению, сейчас это прозвище больше не подходит городу.

В отчете ЮНЕСКО итальянские власти обвиняются в «отсутствии стратегического видения» для решения проблем, с которыми сталкивается один из самых живописных городов Италии.

Один из бывших мэров Венеции обвинил агентство международного наследия в том, что оно является «одним из самых дорогих и бесполезных органов на земле». Массимо Каччари заявил, что ЮНЕСКО «не дает нам никакого финансирования для внесения изменений, все, что они делают, это критикуют».

Включение Венеции в список опасностей было предложено ЮНЕСКО еще два года назад, но оно было отложено в последний момент из-за экстренных мер, принятых итальянским правительством.

В частности, одной из таких мер было решение о запрете больших судов, таких как круизные лайнеры, в канале Сан-Марко, а также обещание запустить амбициозный план сохранения города.

Запрет на большие суда соблюдается, хотя ЮНЕСКО говорит, что его следует распространить на другие модели лодок, которые сильно загрязняют окружающую среду.

Потепление на планете оказывает разрушительное воздействие, вызывая повышение уровня моря, поэтому Венеция, окруженная водой, очень уязвима для наводнений.

Кроме того, ежегодно Венецию посещают около 28 миллионов туристов. По данным ЮНЕСКО, это приводит ко все большему количеству проектов по расширению города, которые, в свою очередь, наносят ему ущерб.

Помимо прочего, ЮНЕСКО считает, что высотные здания могут «оказывать существенное негативное визуальное воздействие» на город, и их следует строить далеко от центра города.