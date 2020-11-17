ЮНЕСКО объявило международный архитектурный конкурс по восстановлению мечети ан-Нури в Ираке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ЮНЕСКО объявило международный архитектурный конкурс проектов по восстановлению мечети ан-Нури в Ираке, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

«ЮНЕСКО призывает талантливых людей со всего мира принять участие в эксклюзивном международном архитектурном конкурсе по восстановлению и реконструкции комплекса мечети ан-Нури в иракском городе Мосуле, финансируемом Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). В дополнение к инициативе «Возрождение духа Мосула», этот конкурс представляет собой уникальную возможность изменить жизни жителей Мосула и помочь им восстановить свой город после его оккупации боевиками ИГИЛ/ДАИШ», - отмечено в сообщении.

В организации пояснили, что все желающие принять участие в конкурсе должны предоставить концепцию дизайна, которая включает сохранение постоянных сооружений молитвенного зала и его интеграцию в новые здания, а также восстановление некоторых исторических зданий и их интеграцию в новые проекты, включая ландшафтный дизайн всего участка. Создавая новые пространства, отведенные на нужды общины - на цели образования, социальной и культурной деятельности - проект предусматривает создание условий для обслуживания общины таким образом, чтобы это выходило за рамки основной религиозной функции комплекса.

Конкурс стартует 16 ноября. Будет объявлен открытый конкурс предложений на основе анонимного представления проектов, который будет открыт до 26 марта 2021 года. Победитель будет объявлен весной следующего года.

Международное жюри, состоящее из девяти членов и двух альтернативных членов, выберет проект-победитель и четырех финалистов. В состав жюри и альтернативных членов входят: г-жа Ховейда аль-Харири (Саудовская Аравия), г-н Ахмад Юсеф аль-Омари (Ирак), г-жа Райя Ани (Ирак), г-н Ксавьер Казановас (Испания), г-жа Амель Чабби (Объединенные Арабские Эмираты), г-жа Шахира Фахми (Египет), г-н Доминик Перро (Франция), г-н Ван Шу (Китай), г-жа Марина Табассум (Бангладеш), г-жа Шадиа Тукан (Палестина), г-н Ежи Устинович (Польша).

Всемирная информационно-коммуникационная кампания приглашает архитекторов, инженеров и студентов со всего мира представить предложения по проекту комплекса мечети ан-Нури. Особенно важная часть кампании - побудить народ Ирака к участию в своей истории и восстановлении.

«Реконструкция и восстановление этого важного исторического комплекса является мощным сигналом устойчивости и надежды в качестве первого шага на пути к социальной сплоченности и примирению в постконфликтном Ираке», - заявила Генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

«Действительно, исторические места и памятники являются мощными символами принадлежности, общности и самобытности, восстановление которых поможет жителям Мосула вернуть память об их динамичном и развивающемся городе».

Отметим, что с момента своего строительства во второй половине XII века комплекс ан-Нури был ключевым местом в жизни и развитии города Мосула.