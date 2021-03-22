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    ЮНЕСКО начинает глобальное движение в защиту планеты для всех ее обитателей

    22 Марта 2021, 18:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ЮНЕСКО объединяет защитников биоразнообразия и начинает глобальное движение в защиту планеты для всех ее обитателей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу организации.

    В ЮНЕСКО сообщают, что по случаю 50-й годовщины программы «Человек и биосфера» (МАБ) ЮНЕСКО организует Форум по биоразнообразию с участием ведущих заинтересованных сторон, приверженных сохранению биоразнообразия (24 марта в 13:00 по центральноевропейскому времени или в 12:00 по всемирному координированному времени). Цель форума заключается в оказании влияния на ведущие международные переговоры.

    ЮНЕСКО, являющаяся хранителем знаний и ноу-хау в области биоразнообразия, на протяжении более 50 лет разрабатывает конкретные решения экологических проблем в рамках своей сети охраняемых объектов, охватывающих почти 6% территории планеты.

    «Мы призываем к революции: к полному пересмотру наших взаимоотношений с природой и живыми существами», - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле. «Это необходимо для выживания всех нас, поскольку здоровье человечества зависит от состояния окружающей среды и видов, с которыми мы сосуществуем на планете».


    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Экология
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