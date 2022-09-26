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    Юная семейчанка завоевала Гран-при Национального песенного конкурса

    26 Сентября 2022, 22:29

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 11-летняя семейчанка завоевала Гран-при на Национальном песенном конкурсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

    11-летняя Ырысгуль Кайратбекова выиграла Гран-при VII сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы». В конкурсе «Бала дауысы», финал которого состоялся в Алматы, участвовали около 4 тысяч детей от 8 до 12 лет со всех уголков страны.

    По информации организаторов, по итогам отборочного тура жюри определило 18 финалистов, для которых в период с 1 июня по 20 сентября были организованы занятия по вокалу и актерскому мастерству, фотосессия, съемка телевизионных роликов. Финальные выступления детей оценивали популярные артисты казахстанской эстрады Али Окапов, Зарина Алтынбаева, Айри и Аян Бирбаев. Третью премию конкурса присудили Максиму Скоробогатову из ЗКО, Халык Галамату из Туркестанской области, представителю Карагандинской области Исламу Кушенову. Обладателями второй премии стали Алсу Улуханова из Алматинской области и Дильназ Ежирова из Атырауской области. Юная финалистка София Балгазина, представлявшая г. Алматы, была удостоена первой премии. Обладателем Гран-при 7 сезона стала Ырысгуль Кайратбек из Семея. Ырысгуль удостоена гранта на обучение в специализированной школе для одаренных детей Казахского национального университета искусств и путевки в Диснейленд.

    Фото: baladauysy.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Культура Абайская область
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