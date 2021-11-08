Юная казахстанка стала трехкратной чемпионкой мира по джиу-джитсу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова стала трехкратной чемпионкой мира по джиу-джитсу (не-ваза) в Абу-Даби, ОАЭ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она выступала в весовой категории до 44 кг. Соревнование проводилось по круговой системе, ее соперницами были представители ОАЭ, России, Таиланда. Все схватки закончились досрочно удушающими приемами.

«Сегодня в Абу-Даби прозвучал гимн Казахстана и был поднят флаг нашей страны. Я провела четыре схватки и выиграла всех удушающим приемом при помощи кимоно… Первая соперница была из ОАЭ, вторая - из Таиланда, третья - также из ОАЭ, а четвертая из Российской Федерации. Друзья, спасибо всем за теплые пожелания, я выиграла чемпионат благодаря вашей поддержке», - написала юная чемпионка на своей страницей в Instagram.

Воспитанница клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat Batyr - QTT», который является филиалом академии Qazaqstan Top Team, также поблагодарила своего кумира - тренера Нурсултана Орынбасарова за поддержку.

Юная чемпионка теперь планирует участвовать в турнире «Abu-Dhabi World Jiu-Jitsu Championship-2021», который стартует 14 ноября в ОАЭ, а также в турнире по грэпплингу в Москве.

Ранее Жибек дважды становилась чемпионкой мира - в 2018 и 2019 годах.

Стоит отметить, что в чемпионате участвуют спортсмены из более 30 стран мира в возрасте от 14 лет и старше. Помимо Жибек Кулымбетовой, призерами от Казахстана стали еще несколько джитсеров: Нурай Алтынбек выиграла «золото» (до 40 кг), Райымбек Ержан - «бронзу» (до 50 кг), Дарина Жумаш - «серебро» (до 57 кг), Айнур Байгужа - «серебро» (до 70 кг), Серикжан Магаз - «серебро» (до 94 кг).

Тренер спортсменов Нурсултан Орынбасаров заявил, что в его команде занимается более 200 человек и количество с каждым разом растет. Он поблагодарил своих подопечных, а также тренеров за большой труд и достижения.

«Эмоции переполняют. В этом году мои воспитанники занимают только высокие места, это результат очень большого труда нашей команды: тренеров и самих спортсменов. Меня это вдохновляет. Так, в начале года мой воспитанник Самат Айтпанбет стал первым казахстанцем, выигравшим чемпионат мира по джиу-джитсу среди коричневых поясов в ОАЭ. Он также недавно занял первое место на чемпионате мира по грэпплингу в Стамбуле. И вот сегодня еще два наших спортсмена стали победителями. Очень рад», - поделился впечатлениями тренер.