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    Юн Сок Ёль лидирует на выборах президента Южной Кореи

    10 Марта 2022, 00:12

    СЕУЛ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Кандидат от ведущей оппозиционной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль незначительно опережает конкурента из правящей партии по итогам подсчета 53% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Юн Сок Ёль набирает 48,4% голосов, кандидат от правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён получил 48,16% голосов избирателей. Обработано 18,3 млн бюллетеней. По итогам подсчета 10% и 30% голосов Ли Чжэ Мён опережал оппозиционера на несколько процентных пунктов. Когда было подсчитано 50% голосов избирателей, разрыв между ними составлял примерно 0,1% в пользу политика от правящей партии. Третья в президентской гонке Сим Сан Чжон, она набрала 2,2% голосов избирателей.

    Основной день выборов прошел в среду, суммарная явка составила 77,1%. Участки были открыты с 06:00 по местному времени (00:00 мск) до 18:00 (12:00 мск). Власти выделили специальное время с 18:00 до 19:30 для избирателей с коронавирусом и лиц, находящихся на карантине. Досрочное голосование прошло 4 и 5 марта, явка тогда составила 36,9%.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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