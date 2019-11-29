Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      День Первого Президента

    Юморист Турсынбек Кабатов и боксер Мейирим Нурсултанов пополнили ряды партии «Nur Otan»

    29 Ноября 2019, 20:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Популярный телеведущий Турсынбек Кабатов и известный боксер Мейирим Нурсултанов пополнили ряды правящей партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Партийные билеты им были вручены в столице в канун Дня Первого Президента.

    «Nur Otan» - это единство людей, у которых одна общая цель – процветающий Казахстан. Наше главное достояние - это наша независимость. Есть много государств в мире, которые еще не обрели ее или, к сожалению, потеряли. Потеряли, потому что не было единства и согласия в стране. Задача партии «Nur Otan» - обеспечить преемственность государственного курса Елбасы. Чтобы завтра мы не очнулись в стране, где идет война, где идет дискриминация людей по языку и вероисповеданию. Если не будет стабильности, не будет развития. Сегодня вы приняли решение вступить в партию «Nur Otan». Нас практически 900 тысяч человек. Это люди разных национальностей и разных взглядов. Живущие в больших городах и самых отдаленных селах. Мы все одна семья и одна команда Елбасы», - сказал первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, вручая им эти билеты.

    Бауыржан Байбек также рассказал присутствовавшим, при каких обстоятельствах Турсынбек Кабатов изъявил желание вступить в партию.

    «Я летел из Алматы в Нур-Султан, а рядом сидел Турсынбек Кабатов. Все полтора часа полета я ему рассказывал про партию, об инициативах Елбасы и Главы государства, об изменениях в рамках партийной «перезагрузки». Когда мы уже приземлились, он сказал, что хочет быть частью этого», - отметил первый зампред.

    По словам самого Турсынбека Кабатов, он вступил в партию, потому что хочет служить своему народу.

    «Мы - дети, видевшие тяготы 90-х годов. Еще недавно я был молодым парнем, который пас скот в селе. Потом я поехал за своей мечтой в новую столицу. Мы должны ценить созданное. В каждом своем выступлении я призываю наш народ к единству. Мы должны быть сплоченными. «Nur Otan» - это партия народа, золотой мост между людьми и властью. Сейчас в социальных сетях тот, кто всех критикует, тот и считается героем. Я не хочу быть в их числе. Я хочу быть тем, кто что-то меняет», - поделился юморист.

    В ходе торжественной церемонии в ряды партии вступили представитель благотворительного фонда «Қасиетті жол» Диана Ерлан, молодой предприниматель из Петропавловска Жанат Кикимов, директор медиа-холдинга «Отырар TV» Айгерим Джумакулова, член сообщества волонтеров «Мы из Шахтинска» Юлия Головина.

    Членом партии «Nur Otan» сегодня также стал Аскар Абдикалик, награжденный лично Главой государства Касым-Жомартом Токаевым медалью за мужество и отвагу, проявленные при эвакуации 80 детей из города Арыс.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Нур Отан
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами