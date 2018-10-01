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Юлия Путинцева сдала позицию в рейтинге WTA
15 Октября 2018 11:29 134
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована актуальная версия еженедельного рейтинга представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.
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Лидером остается Симона Халеп из Румынии, на втором месте - датчанка Каролин Возняцки, третья - немка Анжелик Кербер.
Казахстанка Юлия Путинцева потеряла одну строчку, став 48-й. Зарина Дияс сохранила за собой 90-е место. Ближайшая к первой сотне Елена Рыбакина поднялась со 188-й на 186-ю позицию.
В парном разряде Галина Воскобоева опустилась с 85-го на 86-е место.
Ключевые слова: Спорт,
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