Юлия Путинцева сдала позицию в рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована актуальная версия еженедельного рейтинга представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

Лидером остается Симона Халеп из Румынии, на втором месте - датчанка Каролин Возняцки, третья - немка Анжелик Кербер.

Казахстанка Юлия Путинцева потеряла одну строчку, став 48-й. Зарина Дияс сохранила за собой 90-е место. Ближайшая к первой сотне Елена Рыбакина поднялась со 188-й на 186-ю позицию.

В парном разряде Галина Воскобоева опустилась с 85-го на 86-е место.