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Юлия Путинцева сдала позицию в рейтинге WTA

15 Октября 2018 11:29 134
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Юлия Путинцева сдала позицию в рейтинге WTA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована актуальная версия еженедельного рейтинга представительниц Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает Sports.kz.

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Лидером остается Симона Халеп из Румынии, на втором месте - датчанка Каролин Возняцки, третья - немка Анжелик Кербер.

Казахстанка Юлия Путинцева потеряла одну строчку, став 48-й. Зарина Дияс сохранила за собой 90-е место. Ближайшая к первой сотне Елена Рыбакина поднялась со 188-й на 186-ю позицию.

В парном разряде Галина Воскобоева опустилась с 85-го на 86-е место.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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