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Юлия Путинцева провела тренировку с Сереной Уильямс
23 Декабря 2018 02:36 113
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева готовится к новому сезону. 23-летняя теннисистка провела тренировку с легендарной Сереной Уильямс, сообщает СИА «SPORTINFORM».
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В своем Instagram-аккаунте Юлия выложила совместное селфи, которое подписала следующими словами: «Спасибо, Серена Уильямс, за великолепную тренировку».
Юлия Путинцева готовится к выступлению на турнире в австралийском Брисбене. Соревнования в Брисбене откроют сезон-2019. Первые матчи состоятся уже в понедельник 31 декабря.
Напомним, что на этой неделе Юлия поднялась на одну строчку в рейтинге WTA.
Ключевые слова: Спорт,
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