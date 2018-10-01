Юлия Путинцева прошла во второй круг Кубка Кремля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юлия Путинцева легко прошла во второй круг Кубка Кремля, победив в двух партиях румынку Ирину Бегу - 6:2, 6:0. Матч продолжался 1 час 9 минут, сообщает СИА «SPORTINFORM».

За выход в четвертьфинал Кубка Кремля Путинцева поборется с латвийкой Анастасией Севастовой, посеянной под пятым номером. Турнир с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:1, 6:2. В этом сезоне первым номером посева стала румынка Симона Халеп.