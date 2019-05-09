Юлия Путинцева не прошла в четвертьфинал турнира Mutua Madrid Open-2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, уступила победу австралийке в 1/8 финала турнира серии WTA в Мадриде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В игре третьего круга казахстанская спортсменка не смогла одержать победу над представительницей из Австралии Эшли Барти. Юлия потерпела поражение со счетом - 4:6, 6:1, 6:2.