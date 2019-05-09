Новости
-
-
-
-
вчера 23:00 64
-
-
-
вчера 22:00 132
-
вчера 21:52 299
-
-
вчера 21:28 118
-
вчера 21:06 287
-
-
-
-
вчера 20:05 175
-
-
вчера 19:46 187
-
-
-
-
вчера 18:28 217
-
-
вчера 17:50 199
-
вчера 17:29 317
-
вчера 17:15 336
-
-
вчера 16:38 473
-
вчера 16:16 370
-
-
вчера 15:47 602
-
вчера 15:28 347
-
вчера 15:14 396
-
вчера 15:07 512
-
вчера 14:49 255
-
вчера 14:34 292
-
-
-
вчера 13:32 365
-
вчера 13:15 664
-
-
вчера 12:36 504
-
вчера 12:21 938
Юлия Путинцева не прошла в четвертьфинал турнира Mutua Madrid Open-2019
9 Мая 2019 16:05 313
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, уступила победу австралийке в 1/8 финала турнира серии WTA в Мадриде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Новости по темеВ Шымкенте стартовал международный турнир по теннису Дмитрий Попко выиграл турнир ITF Futures
В игре третьего круга казахстанская спортсменка не смогла одержать победу над представительницей из Австралии Эшли Барти. Юлия потерпела поражение со счетом - 4:6, 6:1, 6:2.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- «Астана» огласила состав на «Тур Калифорнии»
- Нур-Султан примет спартакиаду Казахстана по художественной гимнастике
- Казахстанский боксер из Нью-Йорка узнал дату возвращения на ринг
- Новый тренер Головкина рассказал о своей зарплате
- Специалиста из команды Макгрегора нанял Геннадий Головкин
- Армейцы стали победителями чемпионата Казахстана по панкратиону
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн