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Юлия Путинцева не прошла в четвертьфинал турнира Mutua Madrid Open-2019

9 Мая 2019 16:05 313
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Юлия Путинцева не прошла в четвертьфинал турнира Mutua Madrid Open-2019

 НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, уступила победу австралийке в 1/8 финала турнира серии WTA в Мадриде. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

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В игре третьего круга казахстанская спортсменка не смогла одержать победу над представительницей из Австралии Эшли Барти. Юлия потерпела поражение со счетом - 4:6, 6:1, 6:2.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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