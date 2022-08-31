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    Юлия Путинцева вышла во второй круг US Open

    31 Августа 2022, 16:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нью-Йорке на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Новый Грэндстэнд» состоялся матч первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в котором сошлись 27-летняя казахстанка Юлия Путинцева (38-й номер мирового рейтинга) и 20-летняя американка Аманда Анисимова (24-й номер рейтинга), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Встреча завершилась уверенной победой Путинцевой в двух сетах – 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час и 19 минут. Во втором раунде Юлии предстоит сразиться с немкой Юле Нимайер.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина уступила француженке Кларе Бюрель, занимающей 131-ю строчку рейтинга WTA, со счетом 4:6, 4:6. Тем не менее, Елена не покидает Открытый чемпионат США: завтра 1 сентября казахстанка в дуэте с украинкой Ангелиной Калининой в первом круге сыграет против Хэрриет Дарт (Великобритания)/Людмилы Самсоновой (Россия).


    Фото: ktf.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Теннис
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