Юлия Путинцева вышла во второй круг парного разряда теннисного турнира в Канаде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с американкой Софией Кенин вышла во второй круг парного разряда турнира в Торонто (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В своем стартовом поединке Юлия Путинцева и София Кенин обыграли тандем Анна Бондарь (Венгрия)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) со счетом 7:6, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 40 минут. За матч Юлия и София дважды подали навылет и обошлись без двойных ошибок. Их соперницы провели три эйса и допустили столько же двойных ошибок.

В следующем круге соперницами Юлии Путинцевой и Софии Кенин станут Людмила Киченок из Украины и представительница Латвии Елена Остапенко.

Ранее Юлия Путинцева провела свой стартовый матч на турнире категории WTA 1000 и обыграла Кэтрин Себов.

Фото: sports.kz















