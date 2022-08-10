Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.98 eur/kzt 488.93

    rub/kzt 7.93 cny/kzt 70.82
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Юлия Путинцева вышла во второй круг парного разряда теннисного турнира в Канаде

    10 Августа 2022 09:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева в дуэте с американкой Софией Кенин вышла во второй круг парного разряда турнира в Торонто (Канада), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В своем стартовом поединке Юлия Путинцева и София Кенин обыграли тандем Анна Бондарь (Венгрия)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) со счетом 7:6, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 40 минут. За матч Юлия и София дважды подали навылет и обошлись без двойных ошибок. Их соперницы провели три эйса и допустили столько же двойных ошибок.

    В следующем круге соперницами Юлии Путинцевой и Софии Кенин станут Людмила Киченок из Украины и представительница Латвии Елена Остапенко.

    Ранее Юлия Путинцева провела свой стартовый матч на турнире категории WTA 1000 и обыграла Кэтрин Себов.

    Фото: sports.kz
    #Спорт #Теннис #Путинцева Юлия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Денис Евсеев проиграл на старте парного разряда турнира в Германии
    Елена Рыбакина узнала следующую соперницу на турнире в Торонто
    Казахстанские спортсменки успешно выступают на теннисном турнире в Усть-Каменогорске
    Казахстанская теннисистка стартовала с победы на турнире в Торонто
    Популярное
    1 Может ли курс доллара превысить 500 тенге к осени – мнение эксперта
    2 Назначен первый заместитель акима Жамбылской области
    3 Третьи сутки ищут пропавшую девочку в Костанайской области
    4 Мужчина поймал упавшую с 10 этажа девочку в Нур-Султане
    5 Назначен первый заместитель прокурора Атырауской области