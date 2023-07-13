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    Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Швеции

    13 Июля 2023, 23:16

    БАСТАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (56-я ракетка мира) провела четвертьфинальный матч на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в шведском Бастаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсменка из Казахстана сыграла против испанской теннисистки Алёны Большовой (118-я строчка WTA) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 7:6, 6:4. Игра продлилась два часа и 51 минуту.

    В полуфинале казахстанка сыграет с победительницей пары Данилович — Томова.

    На Открытом чемпионате Великобритании-2023 (Уимблдон) вторая ракетка Казахстана потерпела поражение от бразильянки Беатрис Аддад Майа в первом круге в трех сетах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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