Юлия Путинцева вышла в полуфинал турнира в Швеции

БАСТАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (56-я ракетка мира) провела четвертьфинальный матч на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в шведском Бастаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Спортсменка из Казахстана сыграла против испанской теннисистки Алёны Большовой (118-я строчка WTA) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 2:6, 7:6, 6:4. Игра продлилась два часа и 51 минуту.

В полуфинале казахстанка сыграет с победительницей пары Данилович — Томова.

На Открытом чемпионате Великобритании-2023 (Уимблдон) вторая ракетка Казахстана потерпела поражение от бразильянки Беатрис Аддад Майа в первом круге в трех сетах.