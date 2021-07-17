Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA в Будапеште

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала очередную победу на турнире WTA 250 в Будапеште (Венгрия), чем гарантировала себе участие в финале соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сегодня казахстанская спортсменка по сумме трех сетов оказалась сильнее венгерской теннисистки Далмы Галфи — 6:2, 3:6, 6:2. За матч, который продолжался два часа и 17 минут, Путинцева сумела выиграть 15 из 25 геймов, при этом совершив семь двойных ошибок и одну подачу навылет.

В финале соревнований казахстанка встретится с победителем матча между украинкой Ангелиной Калининой и американкой Даниэль Роуз Коллинс.



