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    Юлия Путинцева вышла в финал турнира WTA в Будапеште

    17 Июля 2021, 22:20

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала очередную победу на турнире WTA 250 в Будапеште (Венгрия), чем гарантировала себе участие в финале соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сегодня казахстанская спортсменка по сумме трех сетов оказалась сильнее венгерской теннисистки Далмы Галфи — 6:2, 3:6, 6:2. За матч, который продолжался два часа и 17 минут, Путинцева сумела выиграть 15 из 25 геймов, при этом совершив семь двойных ошибок и одну подачу навылет.

    В финале соревнований казахстанка встретится с победителем матча между украинкой Ангелиной Калининой и американкой Даниэль Роуз Коллинс.


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    Спорт Венгрия
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