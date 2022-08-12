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    • Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира в Торонто

    12 Августа 2022 07:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (46 место в рейтинге WTA) встретилась с американкой Алисон Риск (35 место) в 1/8 финала турнира в Торонто (Канада) и обыграла ее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Юлия Путинцева одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 7:5 и вышла в четвертьфинал. Во втором сете Юлия уступала со счетом 2:5. В четвертьфинале казахстанка сыграет с американской теннисисткой Джессикой Пегулой, занимающей 7 место в рейтинге WTA.

    Ранее по ходу турнира Юлия Путинцева победила канадскую теннисистку Катерину Себову (299 место) — 3:6, 6:2, 7:5, а затем одолела третью ракетку мира, испанку Паулу Бадосу, при счете 7:5, 1:0 она отказалась продолжать игру. Призовой фонд турнира WTA в Торонто составляет $2 697 250. Победительница заработает $439 700 и получит 900 рейтинговых очков.


    Фото: ktf.kz
    #Спорт #Теннис #Путинцева Юлия
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