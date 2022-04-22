Юлия Путинцева вышла в 1/4 финала теннисного турнира в Турции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 51-я ракетка мира, Юлия Путинцева во втором круге турнира WTA 250 в Стамбуле, нанесла сокрушительное поражение Ребекке Петерсон из Швеции, занимающей 76-ю строчку рейтинга WTA – 6:2, 6:0, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

За час с небольшим матча 27-летняя казахстанка выполнила один эйс и сделала одну двойную ошибку, реализовав семь брейк-пойнтов из 14-ти. Теперь Юлия сразится с Айлей Томлянович (Австралия).

Ранее сообщалось, что казахстанка Юлия Путинцева в стартовой игре одолела Магду Линетт из Польши. Игра, которая продолжалась два часа с небольшим, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4.



