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    Юлия Путинцева вылетела с Australian Open-2023

    19 Января 2023, 12:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известная казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела игру второго круга на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    47-я ракетка мира Путинцева в матче 1/32 финала сыграла с Каролиной Плишковой из Чехии, которая занимает 31-ю строчку рейтинга WTA. В итоге победу в двух партиях отпраздновала соперница казахстанки - 6:0, 7:5.

    В третьем раунде чешской теннисистке будет противостоять победительница встречи Варвара Грачева (97) - Лукреция Стефанини (141).

    Напомним, ранее турнир покинул Александр Бублик, а Елена Рыбакина, таким образом, осталась единственной представительницей Казахстана в одиночном разряде.

    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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