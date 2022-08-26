Юлия Путинцева узнала первую соперницу на US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева получила соперницу по первому кругу Открытого чемпиона США (US Open), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисистка из Казахстана стартует на турнире в Нью-Йорке матчем против американской спортсменки Аманды Анисимовой, которая сеяна под 24-м номером. Встреча состоится 29-го или 30-го августа.

Информация опубликована на официальном сайте турнира Большого шлема.

Лучшим достижением американской теннисистки является полуфинал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») 2019-го года.

Также стало известно, что казахстанская чемпионка Уимблдна Елена Рыбакина сыграет с теннисисткой из квалификации, имя которой пока неизвестно.

25-го августа состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США. Елена Рыбакина сыграет с победительницей квалификации турнира, которая еще не определилась. Матч пройдет 29-го или 30-го. Казахстанская теннисистка сеяна под 25-м номером на турнире Большого шлема.

После триумфа на Уимблдоне теннисистка из Казахстана сыграла в трех разных турнирах в Сан-Хосе, Торонто и Цинцинатти, но ни в одном из них не сумела выйти в финал.



