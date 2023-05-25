Юлия Путинцева уверенно вышла в четвертьфинал турнира в Марокко

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 61-я ракетка мира Юлия Путинцева во втором круге турнира WTA-250, проходящего в Рабате, разгромила французскую теннисистку 129-ю ракетку мира Леолию Жанжан. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Встреча длилась 1 час и 14 минут. Путинцева реализовала пять брейк-пойнтов из шести и допустила одну двойную ошибку.

В четвертьфинале Юлия встретится либо с 55-й ракеткой мира из Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф, либо со 195-й ракеткой мира из Аргентины Хулией Риерой. Соперница казахстанской спортсменки определится в среду 24 мая.

