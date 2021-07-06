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    Юлия Путинцева сыграет на международном турнире по теннису в Гамбурге

    6 Июля 2021, 17:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 6 по 11 июля в Гамбурге состоится женский теннисный турнир категории WTA 250 Hamburg European Open. В турнире примет участие и казахстанская спортсменка Юлия Путинцева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    В рамках соревнований состоялась жеребьевка. Согласно жребию Путинцева стартует в турнире со второго круга.

    Соперницей Юлии по стартовому матчу станет победительница матча Анны-Лены Фриздам и Андреа Петкович. Обе спортсменки являются представителями Германии.

    Отметим, что Юлия Путинцева посеяна на турнире в Гамбурге под вторым номером. Первый номер получила украинка Даяна Ястремская.

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    Спорт Германия
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