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    Юлия Путинцева с победы начала престижный турнир в Майами

    23 Марта 2022, 10:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева успешно стартовала в основной сетке турнира WTA в Майами (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/64 финала занимающая 47-е место в рейтинге WTA казахстанка обыграла 243-ю ракетку мира Настасью-Мариану Шунк в трех партиях — 4:6, 6:3, 6:1. Матч продлился 1 час и 58 минут.

    В следующем раунде Путинцева сыграет с Маркетой Вондрусовой (33) из Чехии.

    Ранее сообщалось, что Юлия Путинцева стартовала с победы на теннисном турнире Indian Wells Masters.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт США Теннис
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