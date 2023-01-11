Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.58 eur/kzt 497.92

    rub/kzt 6.83 cny/kzt 68.62
Прогноз погоды
Астана-15-17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Юлия Путинцева пробилась в третий круг турнира в Австралии

    11 Января 2023, 21:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч второго круга на турнире одиночного разряда в австралийском Хобарте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева (51-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей Испании Нурия Парризас-Диас (77-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:2, 6:3. Встреча продлилась один час и 20 минут.

    Во время игры казахстанка исполнила пять подач навылет и совершила одну двойную ошибку. Кроме того, Юлия выиграла восемь очков и четыре гейма подряд.

    Матч проходил на стадии 1/8 финала австралийского турнира.


    Фото: ktf.kz
    Спорт Теннис
    Новости по теме
    Новости по теме
    Теннисистки Нупбай и Арыстанбекова завоевали 10-й юбилейный титул ITF
    Участие сборной Казахстана в Универсиаде началось с победы
    Елена Рыбакина остановилась в шаге от первого титула WTA в парном разряде
    Карагандинские паралимпийцы готовятся к главным стартам 2023 года
    Популярное
    1 170 авто скопилось на трассе под Экибастузом из-за непогоды
    2 Снижать пенсионный возраст за каждого ребенка – в Минтруда ответили на предложение
    3 Три человека претендуют на мандат сенатора в Карагандинской области
    4 Что нужно знать о выборах в Сенат: 55 кандидатов претендуют на место сенатора
    5 Экологи оштрафовали «создателей» искусственного озера в Атырау
    Новости партнеров