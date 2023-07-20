Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Юлия Путинцева потерпела сенсационное поражение на турнире в Будапеште

    20 Июля 2023, 06:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (60-е место в рейтинге WTA) потерпела сенсационное поражение в 1/8 финала турнира в Будапеште, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Вторая ракетка Казахстана считалась фаворитом в матче с американкой Клер Лю (88-е место), однако в итоге уступила ей в двух сетах — 3:6, 6:7. Таким образом, Юлия Путинцева досрочно завершила выступление на турнире.

    Напомним, ранее казахстанка победила украинскую теннисистку Катерину Володько (295-е место) — 1:6, 6:2, 6:2.

    Призовой фонд турнира WTA в Будапеште составляет 225 480 евро. Победительница соревнований заработает 29 760 евро, а также получит 280 рейтинговых очков. Действующей чемпионкой турнира является американка Бернарда Пера (39-е место), но в этом году она проиграла уже в первом круге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Теннис Путинцева Юлия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Торжественное открытие II Игр стран СНГ прошло в Минске
    Гимнаст Милад Карими завоевал второе «золото» на Универсиаде в Чэнду
    В Астане прошли соревнования по байге
    Казахстанский спортсмен Давид Ефремов занял пятое место на Универсиаде в беге с барьерами
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау