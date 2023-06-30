Юлия Путинцева получила топовую соперницу на старте Уимблдона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стала известна первая соперница казахстанской теннисистки Юлии Путинцевой (53-е место в рейтинге WTA) на Уимблдоне-2023, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом круге Путинцева встретится с представительницей Бразилии Беатрис Аддад Майей, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA. Спортсменки встречались между собой один раз — в этом году в 1/8 финала турнира в Абу-Даби (ОАЭ): тогда в трех сетах в драматичном противостоянии победу одержала Аддад Майя — 6:4, 6:7, 7:6.

Напомним, перед стартом Уимблдона Юлия Путинцева провела на траве лишь один матч: на турнире в Истборне (Великобритания) казахстанка в первом раунде квалификации снялась в игре с британкой Хезер Уотсон (149-е место) при счете 3:6, 3:4.