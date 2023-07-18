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    Юлия Путинцева победила украинку на старте турнира в Венгрии

    18 Июля 2023, 21:48

    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (60-я ракетка мира) провела первый матч на турнире серии «Челленджер» одиночного разряда в венгерском Будапеште, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Спортсменка из Казахстана сыграла против украинской теннисистки Катерины Володько (295-я строчка WTA) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 1:6, 6:2, 6:1. Игра продлилась один час и 55 минут.

    В следующем матче казахстанка сыграет с американской теннисисткой Клэр Лью.

    На Открытом чемпионате Великобритании-2023 (Уимблдон) вторая ракетка Казахстана потерпела поражение от бразильянки Беатрис Аддад Майа в первом круге в трех сетах.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Теннис
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