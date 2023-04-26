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    Юлия Путинцева обыграла 55-ю ракетку мира на старте турнира в Испании

    26 Апреля 2023, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла в первом круге турнира WTA Madrid Open одиночного разряда в испанской столице, передает МИ «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева (51-я ракетка мира) встретилась на корте с представительницей США Клэр Лью (55-я ракетка мира) и одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4. Встреча продлилась один час и 44 минуты.

    Во время игры казахстанка исполнила одну подачу навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Кроме того, Юлия выиграла семь очков и три гейма подряд.

    Данный матч казахстанской спортсменки прошел на стадии 1/64 финала мадридского турнира. В следующей игре Юлия сыграет с француженкой Каролин Гарсия (5-я ракетка мира), которая является двукратной чемпионкой Открытого чемпионата Франции в парном разряде (2016, 2022).

    Фото: sports.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Спорт Теннис
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