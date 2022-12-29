Юлия Путинцева неудачно стартовала на турнире United Cup в Австралии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева дебютировала на турнире одиночного разряде United Cup в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче со швейцарской спортсменкой Белитндой Бенчич (12-я ракетка мира) казахстанка потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 3:6. Встреча продлилась один час и 55 минут.

Во время игры Путинцева исполнила одну подачу навылет и совершила четыре двойные ошибки. Также Юлия выиграла пять очков и три гейма подряд.

Казахстанка на данный момент находится на 51-й строчке мирового рейтинга, что является вторым показателем среди теннисисток из Казахстана после Елены Рыбакиной.

Фото: sports.kz



