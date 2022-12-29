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    Юлия Путинцева неудачно стартовала на турнире United Cup в Австралии

    29 Декабря 2022, 20:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева дебютировала на турнире одиночного разряде United Cup в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче со швейцарской спортсменкой Белитндой Бенчич (12-я ракетка мира) казахстанка потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 6:7, 3:6. Встреча продлилась один час и 55 минут.

    Во время игры Путинцева исполнила одну подачу навылет и совершила четыре двойные ошибки. Также Юлия выиграла пять очков и три гейма подряд.

    Казахстанка на данный момент находится на 51-й строчке мирового рейтинга, что является вторым показателем среди теннисисток из Казахстана после Елены Рыбакиной.

    Фото: sports.kz
    Спорт Теннис
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