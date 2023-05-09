Юбилейный майский полонийный забег прошел в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане состоялся пятый виртуальный полонийный забег, объединивший участников со всей страны, а также из Польши, передает МИА «Казинформ».

Забег был традиционно посвящен майским казахстанским и польским праздникам - Дню единства народа Казахстана, Дню Полонии и поляков, проживающих за границей, Дню флага Польши и Дню Конституции Польши. Открытие прошло в прямом эфире на странице организатора – ОО „Polska Jedność» - в Instagram.

После исполнения гимнов Казахстана и Польши участников забега поприветствовали консул Польши в Астане Гжегож Стыковский, президент ОО „Polska Jedność» Анна Добровольская и руководитель спортклуба „PJ Team», участник многочисленных марафонов, айронмен, дважды призер Всемирных Полонийных игр Дмитрий Коновалов.

В рамках открытия были названы имена лауреатов спецнаград, традиционно учреждаемых организатором забега.

В номинации «Самый взрослый участник» отметили 68-летнюю Галину Засадскую. Самыми юными участниками стали пятилетние Полина Бродецкая, Екатерина Гловацкая, Мария Дудевич, Эмиль Ефимов и Ева Токмакова. Самыми креативными признаны семьи Бродецких и Сайткужиных из Астаны, семья Самусенко-Коноваловых из Павлодара, Надежда Карабекова и Юстына Цалчыньска из Кокшетау.

Для участия в забеге зарегистрировались 200 человек из Астаны, Алматы, Павлодара, Петропавловска, Костаная, Кокшетау, Шымкента, Экибастуза, Акмолинской и Карагандинской областей. Кроме того, на старт вышли наши соотечественники в 8 городах Польши. Самая большая группа – 10 человек – бежала в Варшаве.

На преодоление дистанции в 2000 метров отводилось ровно 40 минут. Каждый финишер получил медаль и диплом.

Впервые большой полонийный забег в Казахстане состоялся в 2019 году. Инициатором и организатором выступило ОО „Polska Jedność». В 2020 году из-за коронавируса забег перевели в виртуальный формат, тем самым расширив его географию и возможности участия. Благодаря этому, каждый участник может бежать дистанцию в своем городе, в удобном для него месте и в удобное время в обозначенные сроки. С 2019 по 2023 годы Казахстанский виртуальный полонийный забег проходит при поддержке Посольства Польши в Астане.