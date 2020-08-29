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    Юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» награждены сотрудники Антикора

    29 Августа 2020, 15:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства за вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод граждан, а также в ознаменование 25-летия Конституции ряд сотрудников Агентства награждены юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Сегодня Председатель Агентства Алик Шпекбаев в торжественной обстановке вручил медали, отличившимся сотрудникам центрального аппарата и территориальных подразделений Антикоррупционной службы, поблагодарив их за самоотверженность и вклад в укрепление законности и правопорядка.

    Автор:

    Конституция
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