Юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» награждены сотрудники Антикора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства за вклад в обеспечение верховенства Конституции Республики Казахстан, укрепление независимости страны, согласия и стабильности в казахстанском обществе, защиту конституционных прав и свобод граждан, а также в ознаменование 25-летия Конституции ряд сотрудников Агентства награждены юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сегодня Председатель Агентства Алик Шпекбаев в торжественной обстановке вручил медали, отличившимся сотрудникам центрального аппарата и территориальных подразделений Антикоррупционной службы, поблагодарив их за самоотверженность и вклад в укрепление законности и правопорядка.