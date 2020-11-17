Юбилейные медали Казахстана вручили руководству Высшего Конституционного суда в Каире

КАИР. КАЗИНФОРМ - Председателю Высшего Конституционного суда Египта Саиду Марей и его заместителю Абдель Омару Шерифу вручили юбилейные медали «Қазақстан Конституциясына 25 жыл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

«Основной закон стал поворотным шагом в новейшей истории Казахстана, воплощением единства воли нашего народа и стратегического видения Первого Президента независимого Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, чей курс сегодня продолжает Глава государства Касым-Жомарт Токаев», - сказал посол Казахстана Кайрат Лама Шариф.

Он выразил признательность египетской стороне за налаживание многопланового и конструктивного взаимодействия между судебными органами двух стран, направленного на продвижение и развитие идей и принципов конституционализма.

С.Марей и А.Шериф подчеркнули, что рассматривают это решение «как высокую оценку усилий по развитию и дальнейшему углублению взаимоотношений Египта с Казахстаном».

Глава Конституционного суда отметил, что мероприятие проходит в канун знаменательного праздника – Дня Первого Президента Республики Казахстан и подчеркнул особую роль Нурсултана Назарбаева в укреплении правовых основ государства. Акцентировав, что казахстанцы высоко ценят своего Лидера за возможность жить в стабильной и успешной стране. С.Марей выразил настрой на продолжение конструктивного взаимодействия в духе делового сотрудничества между судебными органами Казахстана и Египта.

Посол также поздравил одного из высоких гостей мероприятия, предcедателя Сената Парламента Египта Абдель Уахаба Абдель Разика с избранием и вступлением на эту должность, зачитав поступившее в его адрес поздравительное послание председателя Сената Казахстана Маулена Ашимбаева.

«Предстоящие 10 января парламентские выборы в Казахстане призваны подтвердить уверенное продвижение страны по пути демократических преобразований и повышения уровня национального благосостояния. Египет искренне дорожит дружбой с Казахстаном, гордится общими достижениями в политике, экономике, науке и культуре, ценит достигнутый высокий уровень взаимодействия на международной арене», - заявил А. Разик.

Посол Казахстана проинформировал о создании Межпарламентской группы дружбы между верхними палатами парламентов двух стран, в состав которой от казахстанской стороны вошли 11 депутатов во главе с Заместителем председателя Сената Парламента Нурланом Абдировым.

В мероприятии также приняли участие министр юстиции Омар Марауан, министр информации Осама Хейкал, председатель Государственного совета Мухаммед Хуссам ад-Дин, другие видные политические деятели, послы иностранных государств, аккредитованные в Египте, представители средств массовой информации.