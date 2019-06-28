Юбилейные гастроли ГАТОБ имени Абая пройдут в столице

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Юбилейные гастроли в честь 85-летия Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая в Нур-Султане пройдут 5, 6, 7 и 8 июля на сцене Государственного театра оперы и балета Aстана Опера, передает МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу театра.

Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая - духовный символ казахского народа, история которого неразрывно связана с зарождением, развитием и расцветом национального оперного и балетного искусства.

Свыше 300 произведений было поставлено на сцене театра. Это и первые казахские оперы, и балеты, шедевры русской, западно-европейской оперной классики.

Славная история театра заложила мощный фундамент высокой культуры и мастерства, благодаря которому национальное оперное и балетное искусство снискало мировую известность.

В программу гастролей вошли легендарные спектакли, составляющие золотой фонд репертуара театра и пользующиеся неизменным интересом и любовью зрителей.

Жителям и гостям столицы будет предоставлена уникальная возможность увидеть постановки, в которых сохранено лучшее из прошлого и смело используются новаторские художественные решения.

Настоящим подарком станет бенефис заслуженного деятеля Республики Казахстан, примы ГАТОБ им. Абая Сауле Рахмедовой в культовом спектакле Бориса Эйфмана Анна Каренина на музыку П.И. Чайковского.

Откроют гастроли одноактные оперы Сельская честь П. Масканьи и Паяцы Р. Леонковалло, написанные композиторами для одного конкурса в конце XIX века. Обе оперы имели ошеломительный успех у публики, но, к сожалению, для авторов это был единственный успех их жизни.

Для семейного просмотра будут интересны комедийные спектакли - опера Дж. Россини Золушка и балет Л. Минкуса Дон Кихот.

Гастроли проходят при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан в рамках реализации государственной программы Рухани жаңғыру.

В программе гастролей:

5 июля 19.00

Пьетро Масканьи Сельская честь

либретто Джованни Тарджиони-Тоцетти, Гвидо Менаски

Опера Сельская честь была написана в 1890 году в Риме. Она же и принесла всемирную известность своему создателю. Итальянское название оперы Cavalleria rusticana переведено как Сельская честь. В этом можно увидеть и жестокую иронию, ведь, слушая оперу, каждый зритель увидит насколько бесчестно поведение почти всех персонажей. Сам Пьетро Масканьи, работая с первоначальным литературным источником писателя Джованни Верги, в музыкальном материале оперы смягчил характеры героев.

Руджеро Леонкавалло Паяцы

либретто Руджеро Леонкавалло

Опера Паяцы образец, ставший классическим примером оперного веризма. Содержание оперы опирается на реальную историю, которую композитор сохранил еще из своего детства.

Ни одному композитору в то время не удавалось создать музыку, которая бы так хорошо передавала мир бродячих комедиантов, разыгрывающих нелепые роли, чтобы только уйти от действительности, а когда она настигает их, - продолжающих притворяться, лишь бы не открывать глаза на собственное ничтожество.

6 июля 18.00

Людвиг Минкус Дон Кихот

Либретто Мариуса Петипа по мотивам романа Мигеля де Сервантеса Сааведры Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

Хореография Александра Горского, по мотивам спектакля Мариуса Петипа

Балет Дон Кихот считается одним из самых лучших хореографических творений Мариуса Петипа. Его путешествия по городам Испании не только оставили яркий след в его жизни, но во многом помогли в создании яркого балета.

Еще в свою бытность создатель Дон Кихота Сервантес писал об испанских плясках: Казалось... носится сама Радость, и скачет само Веселье.

Мариус Петипа, словно перенял слова Сервантеса, воплощая на сцене эту яркость и создав великолепный праздничный спектакль, навечно вошедший в классику балетного искусства.

7 июля 18.00

Джоаккино Россини Золушка

Либретто Яколо Ферретти, на основе сказки Шарля Перро Золушка

2 столетия назад в рождественские дни по заказу римского театра Валле всего за 24 дня была написана одна из лучших опер Джоаккино Россини Золушка, полное название Золушка, или Торжество добродетели.

Премьера оперы состоялась в Риме 25 января 1817 года, после чего Золушка стала одной из самых исполняемых опер великого композитора. Известный сказочный сюжет Ш. Перро о бедной девушке, встретившей принца, Джоаккино Россини и либреттист Якопо Ферретти превратили в комическую оперу, дополнив ее новыми персонажами, неожиданными поворотами сюжета, искрометным юмором и сюрпризами. С первых звуков опера пленяет своей необычайной красотой, остроумием и весельем и, конечно, волшебством. В ней Россини шутит над человеческими слабостями, ставя персонажи оперы в различные комические ситуации.

200 лет Золушка украшает репертуар лучших оперных театров мира. В декабре 2017 года, в год своего двухсотлетия шедевр Россини впервые был представлен в Казахстане на сцене театра оперы и балета имени Абая! Музыкальным руководителем выступил заслуженный деятель РК Аскар Бурибаев, режиссером-постановщиком - заслуженный деятель РК Ляйлим Имангазина, художником-постановщиком - народный художник России Вячеслав Окунев.

8 июля 18.00

Борис Эйфман Анна Каренина на музыку П.И. Чайковского

В 2005 году на сцене Санкт-Петербургского театра впервые свет увидел новый балет Бориса Эйфмана Анна Каренина. Музыкальный материал для балета собран из фрагментов различных произведений великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Борис Эйфман включил отрывки из шестой и второй симфоний, увертюр-фантазий Гамлет, Ромео и Джульетта, симфонических фантазий Франческа да Римини, Буря и не только. Спектакль полон внутренней психологической энергии и удивительно точен по своему эмоциональному воздействию.

6 лет спустя после своей премьеры, в 2011 году, балет Анна Каренина был поставлен автором на сцене Казахского Государственного академического театра оперы и балета им. Абая. Художником-постановщиком выступил Вячеслав Окунев. Партию Анны Карениной исполнила заслуженный деятель РК Сауле Рахмедова.

Яркий спектакль, включающий в себя хореографически сложные поддержки, многообразие форм и позиций, необычную геометрию кордебалета, раскрывает тонкий психологизм романа Толстого.