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    Юбилейная встреча глав государств участников ОДКБ состоится в середине мая в Москве

    29 Апреля 2022, 15:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения.

    Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств – участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ОДКБ Президент Казахстана Россия Международная деятельность РК
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