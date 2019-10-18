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    Юбилей внучки акына Естая отметили в Павлодарской области

    18 Октября 2019, 02:11

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 90 лет исполнилось внучке классика казахской литературы, акына, певца, композитора Естая Беркимбаева Зекен Жанабилкызы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Известно, что от старшего сына Естая Жанабиля осталось две дочери – жительница села Зелёная роща Зекен апа, отметившая своё 90-летие, и младшая Сарыторгай апа, проживающая в селе Косагаш Иртышского района», - сообщили в пресс-службе павлодарской мечети имени Машхура Жусупа.

    В музыкальной школе имени Естая города Экибастуза прошло торжественное мероприятие в честь 90-летия старшей внучки певца-композитора Естая Беркимбаева Зекен Жанабилкызы. Программу праздничного вечера составили произведения знаменитого деда виновницы торжества.

    С тёплыми поздравлениями выступил аким города Экибастуза Ержан Иманзаипов, который особо отметил заслуги Зекен апа, подчекнув, что воспитанная великим дедом, она стала достойным примером для порастающего поколения. Директор областной филармонии имени Исы Байзакова Амангельды Кожанов вручил ей благодарственное письмо от имени руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области Ернура Дауенова.

    Зал школы в тот вечер был полон. На сцене наряду с известными артистами Казахстана выступили талантливые исполнители Медгат Манап, Амангелды Кожанов, Жанболат Байсолтан, Нуржан Саркамбаев, известный знаток народной музыки Кайрат Айтбаев. Порадовали зрителей и маленькие «звёздочки» Экибастузской музыкальной школы им. Естая. На мероприятии показали фильм о жизни Естая Беркимбаева.

    Напомним, в прошлом году 150-летие знаменитого Естая отметили на областном, республиканском и международном уровне. Наряду с этим, по инициативе главы региона Булата Бакауова Экибастузской музыкальной школе дали имя прославленного певца и композитора.

    Фото Рымбека Егинбайулы.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Юбилей Общество
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